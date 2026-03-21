Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αυριανή αναμέτρηση (22/3, 19:00) με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Ο Σάββας Παντελίδης ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας, έχοντας να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα, δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Αναγνωστόπουλος, Μούργος, Ηλιάδης και Όλαφσον, ενώ εκτός αποστολής έμειναν και οι τραυματίες Στάικος και Παντελάκης.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο και Νγκόι.