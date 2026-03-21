Στην πρώτη του σεζόν με τη Λίβερπουλ στην Premier League ο Άρνε Σλοτ κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά στη δεύτερη τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά για τον ίδιο και την ομάδα. Οι «κόκκινοι» δίνουν μάχη για να βρεθούν σε μία από τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League της νέας σεζόν, με την σημερινή (21/3) ήττα από την Μπράιτον να τους κρατά πίσω και πιθανότατα εκτός πεντάδας, αν νικήσει η έκτη Τσέλσι.

Όλα αυτά κι ενώ πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία καθώς απομένουν επτά αγωνιστικές για το τέλος του πρωταθλήματος. Η Λίβερπουλ μετρά τρία σερί ματς χωρίς τρίποντο στο πρωτάθλημα ενώ η ήττα στο «AMEX» ήταν η δέκατη στη φετινή σεζόν για την Premier League. Κάτι που είχε να συμβεί δέκα ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα από τη σεζόν 2015-16, την πρώτη με τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της ομάδας.

Ήταν η σεζόν που βρήκε πρωταθλήτρια τη Λέστερ, με τον Γερμανό τεχνικό να αναλαμβάνει το τιμόνι της Λίβερπουλ τον Οκτώβριο και να τελειώνει στην 8η θέση, εκτός Ευρώπης με 60 βαθμούς και δέκα ήττες. Τώρα η ομάδα του Σλοτ έχει ήδη φτάσει τις δέκα ήττες και είναι πολύ πιθανό να τις ξεπεράσει ως το τέλος της σεζόν. Και μιλάμε για την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ τώρα που δεν έχει καμία σχέση με τη Λίβερπουλ που είχε παραλάβει τότε ο Κλοπ.

Οι δέκα φετινές ήττες της Λίβερπουλ: