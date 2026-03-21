Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου του 2026 στο Τόρουν, φτάνοντας τα τρία συνολικά βάθρα σε παρόμοιες διοργανώσεις και γράφοντας ιστορία για τον ελληνικό στίβο.

Ο Καραλής είχε προηγουμένως ανέβει στο βάθρο με χάλκινο το 2024 στη Γλασκώβη (5,86 μ.) και με ασημένιο στη Νανζίνγκ το 2025 (6,05 μ.), ενώ πλέον ξεπερνάει τους Λάμπρο Παπακώστα (αργυρά 1995 & 1997), Κατερίνα Στεφανίδη (χάλκινα 2016 & 2018) και Μίλτο Τεντόγλου (χρυσά 2022 & 2024) σε αριθμό μεταλλίων σε Παγκόσμια Κλειστού Στίβου.

Σημειώνεται ότι ο Μίλτος Τεντόγλου θα έχει την ευκαιρία να φτάσει κι εκείνος τα τρία μετάλλια, καθώς αγωνίζεται την Κυριακή (22/3, 20:12) στον τελικό του μήκους στην Πολωνία.

Τα μετάλλια του Καραλή στο επί κοντώ

Αργυρό, 6,05μ. Τορούν 2026

Αργυρό, 6,05μ. Νανζίνγκ 2025

Χάλκινο, 5,86μ. Γλασκώβη 2024

Τα μετάλλια του Παπακώστα στο ύψος

Αργυρό, 2.32μ. Παρίσι 1997

Αργυρό, 2.35μ. Βαρκελώνη 1995

Τα μετάλλια της Στεφανίδη στο επί κοντώ

Χάλκινο, 4.80μ. Μπέρμιγχαμ 2018

Χάλκινο, 4.80μ. Πόρτλαντ 2016

Τα μετάλλια του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος

Χρυσό, 8.22μ. Γλασκώβη 2024

Χρυσό, 8.55μ. Βελιγράδι 2022