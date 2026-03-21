Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet για την τελευταία αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την αποστολή ενόψει της αναμέτρησης.

Στην αποστολή, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πάρει μαζί έξι ξένους, εκ των οποίων ένας θα μείνει εκτός αύριο, καθώς μόνο 5 επιτρέπονται στους αγώνες του πρωταθλήματος.

Οι έξι ξένοι της αποστολής είναι οι: Μπρούνο, Ροντινέι, Αντρέ Λουίς, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Κλέιτον.

Αναλυτικά η αποστολή: Τζολάκης, Μπότης, Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Κλέιτον.