Ο Εβάν Φουρνιέ «ξαναχτύπησε»! Ο Γάλλος σούπερ σταρ και παίκτης του Ολυμπιακού, σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης του, όπου αναζητούσε streetwear καπέλα, δημοσίευσε ένα νέο post στο X και τοποθετήθηκε σε άπταιστα ελληνικά, με την ατάκα «ρε μπαγάσηδες».

Συγκεκριμένα, στη νέα ανάρτησή του ο Φουρνιέ ρώτησε τους διαδικτυακούς του φίλους: « γιατί παίρνω περισσότερες προτάσεις όταν έχει να κάνει με το φαγητό; ρε μπαγάσηδες», καθώς οι followers του τού δίνουν περισσότερες απαντήσεις, όταν οι δημοσιεύσεις του αφορούν γαστρονομικές εμπειρίες.

