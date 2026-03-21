Η δωδέκατη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά σε 13 αναμετρήσεις απέναντι στον Άλεξ Ντε Μινόρ, τον έστειλε στον τρίτο γύρο του Miami Open (ATP 1000).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο51) πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στον Αυστραλό (Νο6) και τον νίκησε με 2-0 σετ 6-3, 7-6(3) σε 86 λεπτά και πλέον τώρα ετοιμάζεται για την επόμενη αναμέτρηση, κόντρα στον Αρτούρ Φις.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η δεύτερη φετινή νίκη του Τσιτσιπά με νίκη απέναντι σε παίκτη του Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά από αυτή επί του Τέιλορ Φριτζ στο United Cup, με τον «Στεφ» να δείχνει πως σταδιακά βελτιώνεται και ξαναβρίσκει τον καλό εαυτό του.

Παράλληλα, στο συγκεκριμένο 1000άρι τουρνουά φαίνεται πως λόγω του πως έχει διαμορφωθεί το ταμπλό, έχει μπροστά του και μια καλή ευκαιρία για να προχωρήσει στη διοργάνωση.

Business handled 💪 Tsitsipas defeats past Fery 6-1 7-6(4) to move into round 2 in Miami, where De Minaur awaits@stefanos #MiamiOpen pic.twitter.com/FkRUiDWHoo — Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2026

12 of 13 vs Demon 😎@stefanos Tsitsipas nabs his second Top 10 win of the season with a 6-3 7-6 win over De Minaur. #MiamiOpen pic.twitter.com/9xT0WzJp3t — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2026

Δούλεψαν τα μεγάλα όπλα του Τσιτσιπά

Ως προς το ματς, το σερβίς και το forehand του Τσιτσιπά θύμισαν τις… πολύ καλές μέρες του, με αμφότερα τα χτυπήματα -τα μεγάλα του όπλα δηλαδή- να είναι άκρως αποτελεσματικά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ενδεικτικό είναι ότι έχασε μόλις έναν πόντο από το πρώτο σερβίς του, έχοντας 39/40. Το δε μοναδικό του μπρέικ ήρθε στο όγδοο γκέιμ για το 5-3, ενώ στο δεύτερο σετ είχε πέντε σερί love games από θέση σερβίς.

Το δεύτερο σετ τελικά χρειάστηκε το τάι-μπρέικ, όμως και εκεί ο Τσιτσιπάς ήταν καλύτερος και έκλεισε το ματς στο πρώτο ματς πόιντ ου βρήκε.