Η εντυπωσιακή πορεία του Λούκα Γιόβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ δεν περνά απαρατήρητη ούτε εκτός συνόρων. Με αφορμή τις κρίσιμες αναμετρήσεις απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League, η ισπανική Marca στάθηκε στην εκρηκτική επιστροφή του Σέρβου φορ.

Ο Γιόβιτς διανύει μια από τις πιο παραγωγικές σεζόν της καριέρας του, μετρώντας ήδη 19 γκολ σε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Στο αφιέρωμά της, η Marca συγκρίνει τις φετινές του επιδόσεις με προηγούμενες χρονιές, επισημαίνοντας πως πλησιάζει τα επίπεδα που τον είχαν οδηγήσει στη σπουδαία μεταγραφή των 63 εκατομμυρίων ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το δημοσίευμα καταλήγει με μια χαρακτηριστική φράση που αποτυπώνει το impact του: ο Γιόβιτς είναι πλέον «Θεός στον Όλυμπο».

«Τα νούμερά του είναι τρομακτικά: διανύει την καλύτερη σεζόν του από το 2018-19, τη χρονιά που του χάρισε τη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τότε, ο Σέρβος, παίζοντας για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σημείωσε 27 γκολ (17 στο πρωτάθλημα) σε 48 αγώνες. Έκτοτε, το καλύτερο ρεκόρ του ήταν τα 13 γκολ που πέτυχε για τη Φιορεντίνα – έξι στο πρωτάθλημα.

Στην ελληνική Super League, μόνο ο Ελ Καάμπι (18) είναι μπροστά του στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ», αναφέρουν οι Ισπανοί.