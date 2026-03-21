Αν έχεις τύχη διάβαινε, λέει γνωστή λαϊκή παροιμία και αυτό έκανε παίκτης της Ίστρια σε αγώνα στην Κροατία.
Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι της Ίστρια με τη Βάραζντιν, το σκορ ήταν 1-1 και ο Γιόσιπ Ραντόσεβιτς επιχείρησε ένα σουτ με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.
Ωστόσο, το γκολ δεν θα έπρεπε να το χρεωθεί ο ίδιος στο 100%, αφού η μπάλα δέχτηκε βοήθεια από το… χορτάρι, στην πορεία της προς το τέρμα και συγκεκριμένα από μια λακούβα!
Αποτέλεσμα; Η μπάλα άλλαξε απρόβλεπτα κατεύθυνση και κατέληξε στα δίχτυα…
Δείτε το γκολ που μπήκε στην Κροατία
🇭🇷 This goal was scored in the Croatian League. The bad state of the pitch helped deflect the ball over the goalkeeper 😳🤯
Was it the player who scored the goal or the pitch?
— FCBGavi (@tculer4) March 20, 2026