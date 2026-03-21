Οι τεχνολογικές καινοτομίες κάνουν πάρτυ στο αυτοκίνητο με στόχο την ασφάλεια των οδηγών αλλά και των επιβατών, που πλέον στα σύγχρονα μοντέλα νιώθουν ότι βρίσκονται σε «Αστακό»! Τα νέα συστήματα υποβοήθησης μπορούν να αντιλαμβάνονται την κόπωση, να προβλέπουν καταστάσεις – με γνώμονα τον τρόπο οδήγησης των οδηγών – και να κατευθύνουν ακόμη και το αυτοκίνητο στη σωστή γραμμή ή και να το ακινητοποιούν ότι αντιλαμβάνονται ότι ο οδηγός έχει για παράδειγμα χάσει τις αισθήσεις του.

Ένα από τα συστήματα που θα κερδίσουν την συμπάθεια των μελλοντικών οδηγών είναι και αυτό που θέλει να τοποθετήσει η Renault στα νέα της μοντέλα.

Ειδικότερα, το R-Space Lab (ένα κόνσεπτ που δίνει μια σαφή εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί η καμπίνα των επόμενων μοντέλων της εταιρείας) δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια εκτός από τις τεχνολογικές καινοτομίες για την άνεση και ψυχαγωγία του οδηγού). Μεταξύ άλλων, η Renault εξετάζει την ενσωμάτωση ενός αισθητήρα αφής που θα μπορεί να ανιχνεύει το επίπεδο αλκοόλ του οδηγού.

Ειδικότερα, το R-Space Lab εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος human first ( πρώτα ο άνθρωπος) , όπου το R‑Space Lab διερευνά νέα συστήματα αφιερωμένα στην ασφάλεια επιβατών και λοιπών χρηστών του δρόμου, όπως ένας απτικός ανιχνευτής αλκοόλ που στοχεύει στην εκπαίδευση και υποστήριξη νεαρών οδηγών, καθώς και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εντός του οχήματος. Η τελευταία θα μπορούσε να ενισχύσει το σύστημα Safety Coach με προσωποποιημένες συστάσεις, να διευκολύνει την εξοικείωση του οδηγού με το όχημα ή ακόμη και να λειτουργήσει ως ψηφιακός βοηθός οδήγησης για όσους το επιθυμούν. Ουσιαστικά, η ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη θα έχει πιο ενεργό ρόλο στην αλληλεπίδραση μεταξύ αυτοκινήτου και χρήστη: από εξατομικευμένες προτάσεις έως βοήθεια στην εξοικείωση με τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως ένας ψηφιακός «συνοδηγός».

Σαφώς, η τεχνολογία αυτή έρχεται σε συνέχεια του συστήματος alcohol interlock που αποτρέπει την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Τη συγκεκριμένη τεχνολογία την είχε παρουσίασε πριν από τρία χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC).

Στόχος ήταν η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος – που προς το παρόν «παγωσαν» οι θεσμοί και οι αυτοκινητοβιομηχανίες – με απώτερο στόχο τη μείωση των τροχαίων εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ περίπου το ¼ των θανάτων από τροχαία στην Ευρώπη σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ. Το alcohol interlock θα έβαζε φρένο σε αυτή την τάση απαιτώντας από τον οδηγό να πραγματοποιεί αλκοτέστ πριν βάλει μπροστά το αυτοκίνητό του. Αν ξεπερνούσε το όριο τότε, το σύστημα κλείδωνε τη δυνατότητα εκκίνησης του οχήματος. Πριν λίγους μήνες ιαπωνική εταιρεία ανέφερε ότι οι κάμερες παρακολούθησης των κινήσεων του οδηγού που υπάρχουν στα συστήματα ασφαλείας των σύγχρονων αυτοκινήτων όπως ανίσχευσης της κόπωσης θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να εντοπίζουν τους οδηγούς που έχουν «κοπανήσει» ένα ποτηράκι παραπάνω. Σε αυτό θα συνέβαλε σημαντίκά η τεχνητή νοημοσύνη, με τη χρήση των δεδομένων που συλλέγει το αυτοκίνητο από τις κινήσεις του οδηγού (το ρυθμό ανοίγματος των βλεφάρων κ.α.), ώστε με αυτόν τον τρόπο οι κάμερες να ανιχνεύουν αν ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.