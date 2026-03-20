Την ώρα που η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τα κρίσιμα παιχνίδια με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Conference League, ο Πατέ Σις προκάλεσε αίσθηση με τις δηλώσεις του, στρεφόμενος κατά της CAF.

Ο διεθνής μέσος από τη Σενεγάλη αντέδρασε έντονα στην απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων να ανατρέψει το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 και να απονείμει το τρόπαιο στο Μαρόκο στα χαρτιά, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

Μέσα από αναρτήσεις του στα social media, ο 32χρονος χαφ εξέφρασε την οργή του με καυστικό τρόπο, ειρωνευόμενος τόσο την απόφαση της ομοσπονδίας όσο και τους Μαροκινούς διεθνείς για τους πανηγυρισμούς τους. Μάλιστα, με σαρκαστική διάθεση, κάλεσε την CAF να προσθέσει ακόμη τρία γκολ υπέρ της ομάδας του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, χαρακτηρίζοντας τους «γκρινιάρηδες».

Vous pouvez ajouter encore 3 buts en faveur des lloron😂✌🏿 🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳CHAMPIONS D’AFRIQUE 2 0 2 5🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳 pic.twitter.com/ekIftZWsI1 — Pathé Ciss 🇸🇳 (@pathe_22) March 17, 2026

Σε επόμενη τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στον τελικό της 18ης Ιανουαρίου 2026, επιμένοντας πως το αποτέλεσμα στο γήπεδο δεν μπορεί να διαγραφεί: «Σενεγάλη – Μαρόκο 1-0. Το γκολ σημείωσε ο σταρ της Βιγιαρεάλ, Παπέ Γκέιγ. Το είδε, το διάβασε και το άκουσε όλος ο κόσμος».

18/01/2026 SÉNÉGAL 1 Maroc 0 But marqué par le crack de Villareal PAPE A.GUEYE SÉNÉGAL CHAMPION D’AFRIQUE. Vu, Lu et Entendu par le monde entier.! 🥇🏆🇸🇳❤️ pic.twitter.com/7Djxgbjy5z — Pathé Ciss 🇸🇳 (@pathe_22) March 19, 2026

Παράλληλα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλη αντέδρασε άμεσα, ζητώντας από την CAF να αναστείλει τη διαδικασία απονομής του τροπαίου. Επιπλέον, απέστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα της συνομοσπονδίας, απαιτώντας επανεξέταση της απόφασης και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο CAS.