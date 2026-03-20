Ο Ντένις Ρόντμαν, ποτέ βαρετός, συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να προκαλεί! Μετά την είσοδό του στο Hall of Fame του NBA, έρχεται η στιγμή να λάβει και τη δική του θέση στο Hall of Fame του WWE!

Ο Ρόντμαν, με την αμφιλεγόμενη προσωπικότητά του και τις αμέτρητες ιστορίες γύρω από τη ζωή του, δεν χρειάζεται συστάσεις. Εκτός από τα πέντε του πρωταθλήματα NBA, έχει κλέψει τις εντυπώσεις και με τις… απουσίες του από προπονήσεις, τη φιλία του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ακόμα και την απόφαση να παντρευτεί τον εαυτό του. Ο άνθρωπος είχε πάντα τον τρόπο να είναι στο επίκεντρο.

Dennis Rodman will be inducted into the WWE Hall of Fame in April, per @ShamsCharania. Rodman made his WCW debut in 1997 and missed an NBA Finals practice a year later for a wrestling match with Hulk Hogan. pic.twitter.com/sH4lXpcm70 — Yahoo Sports (@YahooSports) March 20, 2026

Παράλληλα με την μπασκετική του καριέρα, ο Ρόντμαν ασχολήθηκε και με το επαγγελματικό ρέστλινγκ, και τώρα, το WWE τον τιμά, εντάσσοντάς τον στο Hall of Fame κατά τη διάρκεια της φετινής WrestleMania, στις 17 Απριλίου στο Λας Βέγκας. Η καριέρα του στο WWE, αν και σύντομη, άφησε ιστορία. Ο Ρόντμαν, με το παρατσούκλι «Rodzilla», υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του WWE, ενώ η στιγμή που άφησε την προπόνηση των Σικάγο Μπουλς για να αγωνιστεί με τον Χαλκ Χόγκαν το 1998, έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη των φιλάθλων.

Ακόμα και αν είχε την τάση να… εξαφανίζεται, η συμβολή του στους Μπουλς παραμένει αδιαμφισβήτητη, με την ομάδα να κατακτά και εκείνο το πρωτάθλημα. Αν και δεν ήταν πάντα ο πιο πιστός στις υποχρεώσεις του, ο Ρόντμαν είχε πάντα τρόπο να επηρεάζει το παιχνίδι του, είτε με το μπάσκετ είτε με το ρέστλινγκ!

🚨 Dennis Rodman is getting inducted into the WWE Hall-of-Fame 🚨 He once skipped NBA Finals practice to appear on WCW with Hulk Hogan and NWO 😭 The Chicago Bulls fined him $20,000 💀 pic.twitter.com/gMBBJQUodW — LakeShowYo (@LakeShowYo) March 20, 2026

Πλέον, εκτός από τα βιβλία του μπάσκετ, θα χαράξει το όνομά του και στην ιστορία του WWE. Και αυτό, είναι ακόμα ένα επίτευγμα για τον «Rodzilla».