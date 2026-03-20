Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση του Ροντινέι στα social media, με τον Βραζιλιάνο μπακ να στέλνει δημόσιο μήνυμα στήριξης στον συμπατριώτη του Άντονι. Η κίνηση αυτή ήρθε αμέσως μετά την πρόκριση της ομάδας του τελευταίου εις βάρος του Παναθηναϊκού με 4-0, αποκτώντας ξεχωριστή σημασία λόγω της ελληνικής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας.

Το μήνυμα του Ροντινέι προς τον Άντονι δεν ήταν ένα απλό «συγχαρητήρια», αλλά μια έντονη έκφραση θαυμασμού και υποστήριξης.

Η φράση «tu é brabo irmão, parabéns… na torcida por você» μεταφράζεται ως: «Είσαι παικταράς, αδερφέ, συγχαρητήρια… σε στηρίζω», αποτυπώνοντας με άμεσο και αυθεντικό τρόπο το συναίσθημα του Βραζιλιάνου άσου.

Μέσα από αυτή την ανάρτηση, ο παίκτης του Ολυμπιακού θέλησε να αποθεώσει τον συμπατριώτη του για την εμφάνιση και την πρόκριση, δείχνοντας παράλληλα το ισχυρό «δέσιμο» που υπάρχει μεταξύ τους.