Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μπήκε στη ρεβάνς με στόχο να ολοκληρώσει τη δουλειά που είχε ξεκινήσει στο ΟΑΚΑ (1-0), όμως η αποστολή αποδείχθηκε πιο δύσκολη από το αναμενόμενο.

Απέναντι σε μια αποφασισμένη Ρεάλ Μπέτις, ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε τις απαντήσεις που χρειαζόταν, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τον αποκλεισμό και να δει το ευρωπαϊκό του ταξίδι να ολοκληρώνεται. Το εμφατικό 4-0 στη Σεβίλλη μιλάει από μόνο του.

Το στατιστικό που συνόδευε τον Μπενίτεθ σε νοκ-άουτ αναμετρήσεις, όταν οι ομάδες του είχαν πάρει νίκη-προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, δεν επιβεβαιώθηκε αυτή τη φορά, με την ελληνική ομάδα να μην καταφέρνει να το αξιοποιήσει.

Έτσι, το όνειρο της πρόκρισης στα προημιτελικά του UEFA Europa League έμεινε ανολοκλήρωτο, αφήνοντας πικρή γεύση.