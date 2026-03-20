Ένα ακόμα βήμα για την κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου του Ολυμπιακού στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, καθώς η αίτηση ανάκλησης του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αλλά και της Περιφέρειας Αττικής, κατά της αρχικής εισήγησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έγινε αποδεκτή!

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν υφίσταται πλέον καμία νομική εκκρεμότητα που να επηρεάζει την πορεία του έργου.

Ως εκ τούτου, ακολουθεί πλεον το επόμενο βήμα, που είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας για τον διαγωνισμό, για την ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του νέου κολυμβητηρίου του Ολυμπιακού. Μετέπειτα θα ξεκινήσει η έναρξη των έργων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Μια πολύ σημαντική μέρα για τον Ολυμπιακό, αλλά και τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ουσιαστικά παίρνει σάρκα και οστά η κατασκευή του Κέντρου Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού στο ΣΕΦ, το οποίο αποτελεί έργο πνοής για τον υγρό στίβο στην Ελλάδα.

Η ενημέρωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:

«Οριστική είναι πλέον η εξέλιξη για το νέο κολυμβητήριο, καθώς το έργο προχωρά κανονικά στην επόμενη φάση υλοποίησης.

Μετά την εξέταση της αίτησης ανάκλησης που κατέθεσαν η Περιφέρεια Αττικής, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., για την ανατροπή της αρχικά απορριπτικής απόφασης τελικά το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε δεκτό το δίκαιο αίτημα και δεν υφίσταται πλέον καμία νομική εκκρεμότητα που να επηρεάζει την πορεία του έργου.

Η κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου προχωρά πλέον κανονικά, βάσει των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, με στόχο την έναρξη των εργασιών το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Το νέο κολυμβητήριο αποτελεί μία σημαντική επένδυση σε επίπεδο αθλητικών υποδομών, η οποία έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των τμημάτων υγρού στίβου που διαχρονικά έχουν προσφέρει σπουδαία επιτεύγματα στον ελληνικό αθλητισμό, εξασφαλίζοντας πλέον τις εγκαταστάσεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο και την προσφορά τους.

Ο Ολυμπιακός, ως πολυνίκης στα τμήματα υδατοσφαίρισης και με συνεχή παρουσία σε κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει καταγράψει 11 συμμετοχές σε τελικούς πρωταθλημάτων Ευρώπης, με 5 κατακτήσεις και συνολικά 22 παρουσίες σε ευρωπαϊκούς τελικούς, με 10 τρόπαια.

Αντίστοιχα και το τμήμα κολύμβησης έχει να επιδείξει σημαντικές διεθνείς επιτυχίες για την Ελλάδα, με αθλητές και αθλήτριες που έχουν κατακτήσει μετάλλια και διακρίσεις σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς και σε Ολυμπιακούς Αγώνες».