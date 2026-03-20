Η Ράγιο Βαγιεκάνο εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά του Conference League, παρά την ήττα με 1-0 από τη Σαμσουνσπόρ, καθώς το 3-2 του πρώτου αγώνα αποδείχθηκε αρκετό για να της δώσει την πρόκριση.

Στην επόμενη φάση, οι Μαδριλένοι θα βρουν απέναντί τους την ΑΕΚ, η οποία επίσης προκρίθηκε παρά την εντός έδρας ήττα της από την Τσέλιε, «χτίζοντας» την επιτυχία της πάνω στο ευρύ 4-0 του πρώτου αγώνα.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη στις 9 Απριλίου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα ( 16 Απριλίου) στην Αθήνα, με φόντο ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο προπονητής της Ράγιο, Ινίγκο Πέρεθ, σχολίασε το επερχόμενο ζευγάρι, δίνοντας ωστόσο προτεραιότητα στις υποχρεώσεις της ομάδας του στο πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στο ματς με την Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία των αγώνων με την ΑΕΚ, τονίζοντας πως τόσο στο Βαγιέκας όσο και στην Αθήνα οι αναμετρήσεις θα είναι ξεχωριστές, με έντονη ατμόσφαιρα, ενώ υπογράμμισε την επιθυμία της ομάδας του να γράψει τη δική της ιστορία στη διοργάνωση.