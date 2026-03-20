Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε πολύ κοντά σε μια ήττα που θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο όχι μόνο την εξάδα, αλλά ακόμη και τη θέση του στην πρώτη δεκάδα. Ωστόσο, έδειξε χαρακτήρα και αντίδραση, ανατρέποντας την κατάσταση με αποφασιστικότητα και πάθος.

Παρότι στο 28ο λεπτό βρέθηκε πίσω με 12 πόντους (50-62) και παρουσίασε κακή εικόνα, κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις, που μέχρι τότε κρατούσε μόνος του την ομάδα επιθετικά, βρήκε πολύτιμη βοήθεια από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος από τους 4 πόντους εκτοξεύτηκε στους 19 μέχρι το τέλος. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Νίκου Ρογκαβόπουλοου, κυρίως στην άμυνα αλλά και σε κρίσιμες επιθετικές στιγμές, με το «τριφύλλι» να φτάνει τελικά στη νίκη με 82-74 και να ισοβαθμεί με τους Σέρβους στο 18-14.

Το μεγαλύτερο «όπλο» των πρασίνων στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ήταν η άμυνα, η οποία ανέβασε κατακόρυφα την έντασή της και άλλαξε πλήρως τη ροή του ματς.

Στο ξεκίνημα, ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε πεντάδα με Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ, ενώ ο Σάσα Ομπράντοβιτς παρέταξε τους ΜακΙντάιρ, Ντόμπριτς, Νουόρα, Μονέκε και Ριβέρο. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν νωρίς (6-11), εκμεταλλευόμενοι την κακή αμυντική συμπεριφορά των γηπεδούχων. Παρά τις επιθετικές λύσεις του Παναθηναϊκού, τα αμυντικά κενά έδωσαν προβάδισμα στον αντίπαλο, που έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 20-27.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε και στο +9, με τον Αταμάν να δοκιμάζει διαφορετικά σχήματα που έφεραν ενέργεια στην άμυνα και μείωσαν τη διαφορά (30-33). Ωστόσο, τα αμυντικά λάθη στο φινάλε του ημιχρόνου επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να πάνε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 41-48.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός πίεσε περισσότερο στην άμυνα, αλλά δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει επιθετικά τα λάθη του αντιπάλου. Παρά τη μείωση της διαφοράς (50-52), ένα νέο «νεκρό» διάστημα έφερε τον Ερυθρό Αστέρα στο +12 (50-62). Εκεί, όμως, ήρθε η μεγάλη αντίδραση. Με αλλαγές στην πεντάδα και τον Ναν να παίρνει φωτιά, οι πράσινοι μείωσαν σε 55-62 και μπήκαν ξανά στο παιχνίδι.

Στην τελευταία περίοδο, η εικόνα άλλαξε πλήρως. Με σκληρή άμυνα και τον Ναν να σκοράρει ασταμάτητα, ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά (69-65) και πήρε τον έλεγχο. Ο αντίπαλος προσπάθησε να αντιδράσει, όμως οι λύσεις από Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις κράτησαν την ομάδα μπροστά στο σκορ. Στα τελευταία λεπτά, η ψυχραιμία και οι σωστές επιλογές «σφράγισαν» τη νίκη, με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει μια σπουδαία ανατροπή.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόζερ, Λάτισεβς, Μπαένα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74