Ο Ανδρέας Πανταζής έκανε την παρθενική του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, αλλά η παρουσία του δεν ήταν αντιπροσωπευτική για τις δυνατότητές του.

Ο 26χρονος άλτης ξεκίνησε με 15,45 μ., συνέχισε με 15,35 μ. και η τρίτη του προσπάθεια ήταν άκυρη. Για να προκριθεί στον αγώνα μετά την τρίτη προσπάθεια έπρεπε να βρεθεί εντός δεκάδας, κάτι που απαιτούσε άλμα πάνω από 16,50 μ.

Ο αθλητής του Δημήτρη Βασιλικού είχε εξασφαλίσει την παρουσία του στο Παγκόσμιο χάρη σε άλμα 16,71 μ. σε ημερίδα του ΣΕΓΑΣ στην Παιανία τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, ένας τραυματισμός στο πόδι κατά την προπόνηση τον ανάγκασε να μείνει εκτός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Παρά την προσπάθεια να επανέλθει σε αγωνιστική κατάσταση και να δώσει το παρών στο Παγκόσμιο, ο Πανταζής δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα άλμα ανάλογο με αυτά της φετινής σεζόν και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 16η θέση.

Δείτε αναλυτικά τις ημέρες και τις ώρες των ελληνικών συμμετοχών:

Παρασκευή 20/3

Απόγευμα

20.35 Τριπλούν (Α) Τελικός – Ανδρέας Πανταζής

Σάββατο 21/3

Πρωί

11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ. – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος

12.05 60 μ. (Γ) πρ. – Ραφαέλα Σπανουδάκη

13.15 Ύψος (Α) Τελικός – Αντώνης Μέρλος

Απόγευμα

19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός – Eμμανουήλ Καραλής

20.48 60 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη (αν προκριθεί)

22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

22.20 60 μ. (Γ) Τελικός – Ραφαέλα Σπανουδάκη, (αν προκριθεί)

Κυριακή 22/3

Πρωί

11.05 60 μ. εμπ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

11.43 Ύψος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

14.21 Σφαιροβολία πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

Απόγευμα

18.40 Μήκος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

20.12 Μήκος (Α) Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου

21.03 800 μ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα