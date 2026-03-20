Στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στο ΟΑΚΑ τον Ερυθρό Αστέρα, σε ένα παιχνίδι καθοριστικό για τη συνέχεια του «τριφυλλιού» στην διοργάνωση.

Το «τριφύλλι» επιδιώκει κάθε θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, προκειμένου να βελτιώσει τη θέση του στη βαθμολογία.

Στα court-seats του T–Center βρέθηκε ο πρώην παίκτης της ομάδας, Νίκος Παππάς, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την προσπάθεια της ομάδας με την οποία είχε αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.