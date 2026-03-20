Με γκολ μόλις στο 2ο λεπτό, η Νάπολι επικράτησε 1-0 της Κάλιαρι στη Σαρδηνία για την 30ή αγωνιστική της Serie A, μειώνοντας τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ στους 6 βαθμούς.

Το τέρμα που έκρινε το ματς πέτυχε ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πολιτάνο, χαρίζοντας το πολύτιμο «τρίποντο» στους Ναπολιτάνους.

Η Νάπολι έφτασε τους 62 πόντους και ανέβηκε στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ η Κάλιαρι παρέμεινε στους 30 πόντους και στην 15η θέση, 6 βαθμούς πάνω από τις θέσεις του υποβιβασμού. Παρά τις 16 τελικές προσπάθειες των φιλοξενούμενων για δεύτερο γκολ, το σκορ παρέμεινε στο 0-1 μέχρι τη λήξη, με τους γηπεδούχους να μην καταφέρνουν να αντιδράσουν.

Η βαθμολογία: