Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να σταθεί ανταγωνιστικός απέναντι στη Μπέτις, με τους Ισπανούς να κυριαρχούν πλήρως στο δεύτερο ημίχρονο και να διευρύνουν το προβάδισμά τους με εμφατικό τρόπο.

Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα δύσκολη για τους «πράσινους» από νωρίς μετά την ανάπαυλα, όταν ο Κούτσο Ερνάντες ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 53ο λεπτό, φέρνοντας την ομάδα του σε θέση απόλυτου ελέγχου όσον αφορά την πρόκριση.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με την ίδια ένταση και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης, βρίσκοντας και τέταρτο γκολ λίγο αργότερα. Στο 66’, έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση, ο Ερνάντες τροφοδότησε τον Εζαλζουλί, εκείνος γύρισε εξαιρετικά τη μπάλα από τα αριστερά και ο Άντονι ολοκλήρωσε τη φάση με άψογο τελείωμα, διαμορφώνοντας το 4-0.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός πανηγύρισε μάλιστα με ξεχωριστό τρόπο, φορώντας… τραγιάσκα.