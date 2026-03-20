Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της συνεργασίας της ΕΠΟ με την Adidas, παρουσιάστηκε και η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας, ενόψει των φιλικών αγώνων του Μαρτίου.

Η γαλανόλευκη περνά σε μια νέα εποχή, με την Adidas να αναλαμβάνει πλέον τον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό της ομάδας. Στο πρώτο της διαφημιστικό βίντεο, η εταιρεία έκανε αναδρομή σε μεγάλες στιγμές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, με κορυφαία φυσικά την κατάκτηση του Euro 2004, ξυπνώντας έντονες αναμνήσεις στους φιλάθλους.

Η εκτός έδρας φανέλα ξεχωρίζει για τον δυναμικό μπλε τόνο της, που συνδυάζεται με διακριτικές λευκές λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια κομψή αλλά και επιβλητική εικόνα. Ωστόσο, το στοιχείο που τραβά περισσότερο την προσοχή βρίσκεται στο εσωτερικό της: η επιγραφή «Χίλια Εννιακόσια Είκοσι Έξι», μια σαφής αναφορά στη χρονιά ίδρυσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Μέσα από αυτή τη λεπτομέρεια, η φανέλα αποκτά συμβολικό χαρακτήρα, συνδέοντας το παρόν με τις ρίζες της ελληνικής ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Η νέα εμφάνιση θα είναι διαθέσιμη στο κοινό από τις 20 Μαρτίου, ενώ αναμένεται να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στα επερχόμενα φιλικά. Η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Παραγουάη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 27 Μαρτίου, ενώ στις 31 του μήνα θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία εκτός έδρας, σε ένα παιχνίδι όπου πιθανότατα θα δούμε τη νέα φανέλα να κάνει το ντεμπούτο της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Εμπνευσμένη από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του ’80, η νέα φανέλα ξεχωρίζει για τη βαθιά μπλε απόχρωσή της, ενώ οι γραφικές κάθετες ρίγες παραπέμπουν διακριτικά σε χαρακτηριστικά της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Ο σχεδιασμός της νέας εκτός έδρας εμφάνισης της Εθνικής από την adidas γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, αποτυπώνοντας τη διαχρονικότητα της ελληνικής ταυτότητας μέσα από μια σύγχρονη ποδοσφαιρική αισθητική. Στο πίσω μέρος του λαιμού αναγράφεται η χρονολογία «1926», τιμώντας τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η νέα εμφάνιση ενσωματώνει την τεχνολογία CLIMACOOL+ της adidas, με υφάσματα που διαθέτουν 3D σχεδιασμένη μηχανική ελαστικότητα και έχουν αναπτυχθεί βάσει χαρτογράφησης του σώματος. Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στην αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, διατηρώντας τους αθλητές στεγνούς και άνετους ακόμη και σε συνθήκες υψηλής έντασης.

Το adidas Trefoil επιστρέφει στις ποδοσφαιρικές εμφανίσεις της adidas για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, αποτελώντας το σήμα αυθεντικότητας του brand και ενισχύοντας τη σύνδεση με την ποδοσφαιρική κουλτούρα των 90s.

Για την παρουσίαση της νέας εμφάνισης πραγματοποιήθηκε ειδική φωτογράφιση με τη συμμετοχή των διεθνών ποδοσφαιριστών Βαγγέλη Παυλίδη, Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη.

Η εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου είναι διαθέσιμη από σήμερα στο adidas.gr, στο adidas Store Ερμού 44 στην Αθήνα και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.»