Ο Ράφα Μπενίτεθ σχολίασε τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του Παναθηναϊκού και τη βαριά ήττα που γνώρισε η ομάδα του από τη Μπέτις, ενώ δήλωσε ικανοποιημένος από την πορεία των Πράσινων.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Είναι πολύ δύσκολο να βρεις θετικά στοιχεία μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ίσως μπορούμε να πούμε ότι είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία στο ξεκίνημα, όπως και δύο-τρεις αντεπιθέσεις που θα μπορούσαν να εξελιχθούν διαφορετικά, όμως συνολικά ο αντίπαλος ήταν καλύτερος.

Νομίζω ότι η ατομική ποιότητα των αντιπάλων έκανε τη διαφορά. Μιλάμε για μια ομάδα που βρίσκεται στην πέμπτη θέση της La Liga.

Είχαμε τη δική μας στιγμή, αλλά όταν δεν την εκμεταλλεύεσαι, στη συνέχεια το πληρώνεις και δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στην ποιότητά τους.

Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα τα είχαμε πάει πολύ καλά και είμαι ικανοποιημένος από την πορεία της ομάδας.

Δεν πήραμε αυτό που θέλαμε, ενώ και το timing των γκολ που δεχτήκαμε δεν ήταν καλό. Δεχθήκαμε το πρώτο νωρίς, το δεύτερο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το τρίτο σε ένα σημείο που προσπαθούσαμε να αλλάξουμε την εικόνα μας.

Παρά το αποτέλεσμα, είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια και την αφοσίωση των παικτών, όμως σίγουρα το παιχνίδι δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε.»