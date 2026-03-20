Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 60 πόντους (9/13 δίποντα, 9/17 τρίποντα, 15/19 βολές) στη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς επί των Μαϊάμι Χιτ με 134-126. Πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του, μετά τους 73 πόντους που είχε στις 26 Ιανουαρίου 2024 στη νίκη των Μάβερικς επί των Χοκς με 148-143.

Ακόμη και τότε με τον τρόπο του, τίμησε τον αδικοχαμένο Μπράιαντ, αφού την ίδια μέρα το 2020 είχε χάσει την ζωή του μετά την σύγκρουση του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε μαζί με την κόρη του, Τζιάνα.

Αξιοσημείωτο είναι πως αυτή η επίδοση αποτελεί τη μεγαλύτερη συγκομιδή πόντων από παίκτη των «Λιμνανανθρώπων» από την ιστορική βραδιά του Κόμπι Μπράιαντ στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του, στις 13 Απριλίου 2016.

Η σύμπτωση που ξεχωρίζει είναι εντυπωσιακή: τόσο ο Ντόντσιτς όσο και ο Μπράιαντ έφτασαν τους 60 πόντους τη στιγμή που απέμεναν ακριβώς 14,8 δευτερόλεπτα για τη λήξη των αγώνων τους, δημιουργώντας ένα σπάνιο και σχεδόν κινηματογραφικό στιγμιότυπο.