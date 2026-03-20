Η Λειψία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και συνέτριψε με 5-0 τη Χοφενχάιμ στο ντέρμπι της τετράδας, πιάνοντάς την στη βαθμολογία και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για την έξοδο στο Champions League.

Οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» την υπόθεση από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, βρίσκοντας τέσσερις φορές δίχτυα. Στο 17’ ο Γκρούντα άνοιξε το σκορ από κοντά, ενώ στο 20’ ο Μπαουμγκάρντνερ με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Ράουμ, έκανε το 2-0.

Η πίεση συνεχίστηκε, με τον Μπαουμγκάρντνερ να σκοράρει ξανά στο 30’ έπειτα από νέα ασίστ του Ράουμ, ενώ στο 44’ ο Γκρούντα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 4-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ακυρώθηκε γκολ του Ντιομαντέ ως οφσάιντ.

Το τελικό 5-0 διαμορφώθηκε στο 76’ από τον Χένρικς, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο πειστικές εμφανίσεις της Λειψίας στη φετινή σεζόν.

Λειψία Φάντενφουρτ, Ορμπάν, Μπακού(76’ Χένρικς), Λουκεμπά, Ράουμ(82’ Φινγκράφε), Σλάγκερ(66’ Μπανζουζί), Μπαουμγκάρντνερ, Ζέιβαλντ, Γκρούντα, Καρντόσο(76’ Χάρντερ), Ντιομαντέ(66’ Νούσα)

Χοφενχάιμ: Μπάουμαν, Κουφάλ, Χράνατς(46’ Χαϊντάρι), Καμπάκ, Μπερνάρντο, Πρας, Μπέργκερ, Πρόμελ, Λεμπέρλε, Τουρέ, Ασλάνι(46’ Κράμαριτς)

Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 20/3

Σάββατο, 21/3

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Κολωνία-Γκλάντμπαχ (16:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Αμβούργο (19:30)

Κυριακή, 22/3

Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Φράιμπουργκ (18:30)

Άουγκσμπουργκ-Στουτγκάρδη (20:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (28ης) αγωνιστικής:

Σάββατο, 4/4

Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Λειψία (16:30)

Γκλάντμπαχ-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Χοφενχάιμ-Μάιντς (16:30)

Αμβούργο-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή, 5/4

Ουνιόν Βερολίνου-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία (18:30)