Η Μαρία Σάκκαρη (Νο33) έμεινε εκτός του Miami Open, καθώς ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Αλίσια Παρκς (Νο105) στον πρώτο της αγώνα για τη φάση των 64 του 1000άριου τουρνουά.

Η Αμερικανίδα τενίστρια πήρε το πρώτο σετ με 6-2, κάνοντας break στο 5-3 και υπερασπιζόμενη το σερβίς της για το 1-0. Στο δεύτερο σετ, η Παρκς έκανε ξανά break στην αρχή και με δεύτερο σπάσιμο του σερβίς της Σάκκαρη ολοκλήρωσε τη νίκη της με 2-0 σετ.

Το ματς είχε προσωρινή διακοπή στο πρώτο σετ λόγω βροχής, ενώ η Σάκκαρη είχε προκριθεί απευθείας στον δεύτερο γύρο.