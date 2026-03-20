Το Conference League μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή του, με τα ζευγάρια των προημιτελικών να έχουν πλέον οριστικοποιηθεί και την ΑΕΚ να στρέφει την προσοχή της στην επόμενη μεγάλη πρόκληση.

Παρά την ήττα με 2-0 από την Τσέλιε στην OPAP Arena, η «Ένωση» εκμεταλλεύτηκε τη νίκη της με 4-0 στο πρώτο παιχνίδι και εξασφάλισε την παρουσία της στους «8», περιμένοντας να μάθει τον αντίπαλό της.

Ωστόσο πριν από λίγο, έγινε γνωστό πως στον δρόμο προς τα ημιτελικά θα βρει μπροστά της τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Η ομάδα από τη Μαδρίτη πήρε την πρόκριση απέναντι στη Σαμσουνσπόρ στη φάση των «16», κάνοντας αποφασιστικό βήμα με το 3-1 εκτός έδρας στο πρώτο ματς και υπερασπιζόμενη το προβάδισμά της στη ρεβάνς, παρά την ήττα με 1-0.

Οι δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν την πρόκριση στα ημιτελικά έχουν προγραμματιστεί για τις 9 και 16 Απριλίου.