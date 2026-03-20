Η φάση των «16» του Europa League ολοκληρώθηκε με δύο ξεκάθαρες επιβεβαιώσεις της ανωτερότητας των Άστον Βίλα και Πόρτο, που όχι μόνο διαχειρίστηκαν τα πλεονεκτήματα των πρώτων αγώνων, αλλά τα μετέτρεψαν σε εντυπωσιακές προκρίσεις για τα προημιτελικά. Οι ρεβάνς ανέδειξαν την ισχύ των δύο συλλόγων, με τις νίκες τους να συνοδεύονται από πειστική εμφάνιση και αποτελεσματικότητα.

Η Άστον Βίλα, υπό την καθοδήγηση του Ουνάι Έμερι, είχε προβάδισμα 1-0 από την πρώτη αναμέτρηση στη Λιλ. Στο «Βίλα Παρκ», οι Άγγλοι επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους με σκορ 2-0, χάρη στα γκολ των Μαγκίν και Μπέιλι. Το συνολικό σκορ 3-0 απέδωσε μια καθαρή και άνετη πρόκριση, με την ομάδα να δείχνει πειθαρχία, τακτική συνέπεια και επιθετική ποικιλία που καθιστούν δύσκολη την αντιμετώπισή της στα επόμενα στάδια.

Σκόρερ: 54′ Μαγκίν, 86′ Μπέιλι

Πόρτο: Ντιόγκο Κόστα, Τιάγκο Σίλβα, Ζαϊντού (57’ Κίβιορ), Μπεντνάρεκ, Α. Κόστα, Ροζάριο, Φοφανά (73’ Βαρέλα), Μόρα (46’ Φρόχολντ), Γκόμες (58’ Πεπέ), Μοφί, Σάινθ (66’ Φερνάντες).

Στουτγκάρδη: Νίμπελ, Ζακς, Χέντρικς, Σαμπό, Μίτελσταντ (62’ Νάρτεϊ), Καραθόρ (62’ Τομάς), Στίλερ (79’ Αντρές), Ελ Κανούς, Ουντάβ (78’ Μπουανανί), Φίριχ (79’ Ασινιόν), Ντεμίροβιτς. Άνετη πρόκριση στο Βίλα Παρκ

Παράλληλα, η Πόρτο δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, υπερασπιζόμενη το εκτός έδρας 2-1 κόντρα στη Στουτγκάρδη. Στη ρεβάνς επικράτησε 2-0 με γκολ των Γκόμες (21′) και Φρόχολντ (72′), ολοκληρώνοντας το συνολικό σκορ στο 4-1 και αποδεικνύοντας γιατί αποτελεί σταθερή δύναμη της Primeira Liga.

Οι Πορτογάλοι συνδύασαν ταχύτητα, οργανωμένη άμυνα και αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, στοιχεία που θα τους χρειαστούν απέναντι στη Νότιγχαμ στα προημιτελικά.

Σκόρερ: 21′ Γκόμες, 72′ Φρόχολντ

Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Μπογκάρντε (72’ Κας), Λίντελεφ, Πάου Τόρες, Μάατσεν, Ονάνα, Ντόουγκλας Λουίζ, Σάντσο (83’ Έλιοτ), ΜακΓκίν (72’ Μπουεντία), Έιμπραχαμ (56’ Έιμπραχαμ), Ρότζερς (83’ Μπέιλι).

Λιλ: Οζέρ, Περό, Εμπεμπά, Αλεξάντρο (73’ Μαντί), Ενγκό, Μουκαού (67’ Χάραλντσον), Μπενταλέμπ, Μπουαντί (67’ Πάρντο), Κορέια (67’ Ετζουμά), Μενιέ (81’ Τιάγκο Σάντος), Ζιρού.

Από την πλευρά της, η Άστον Βίλα περιμένει τον αντίπαλο της από το ζευγάρι Ρόμα-Μπολόνια, με τα δύο ιταλικά κλαμπ να ξεκαθαρίζουν τις διαφορές τους στο «Ολίμπικο». Η ομάδα του Έμερι αναμένεται να εκμεταλλευτεί την έδρα και τη συνοχή της γραμμής κρούσης για να συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση.