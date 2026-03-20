Η Ζαλγκίρις Κάουνας φιλοξένησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στη «Zalgirio Arena» για την 32η αγωνιστική της EuroLeague. Η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, όμως στο τέλος οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη με 87-85 με τις δύο εύστοχες βολές του Φρανσίσκο.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ζαλγκίρις έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδό της στην πρώτη εξάδα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 18-14. Αντίθετα, η Ρεάλ είδε τη θέση της στην πρώτη τετράδα να δυσκολεύει, μένοντας στο 20-12 και χάνει έδαφος στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας.
Βιλλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-89
Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στη Λυών, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να αποδράσει με τη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν, επικρατώντας με 85-89 για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.
Η ομάδα του Οντέντ Κάτας βελτίωσε το ρεκόρ της σε 15-16, ενώ οι Γάλλοι υποχώρησαν στο 8-24, παραμένοντας στην τελευταία θέση της διοργάνωσης.