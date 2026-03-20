Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε μια ανάσα από μια ήττα που θα δυσκόλευε σημαντικά τόσο την προσπάθειά του για την εξάδα, όσο και την παρουσία του στην πρώτη δεκάδα. Παρ’ όλα αυτά, αντέδρασε με ψυχή και αποφασιστικότητα, καταφέρνοντας να ανατρέψει την κατάσταση και να επικρατήσει με 82-74 σε ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους 27-12.

Φενερμπαχτσέ – Αρμάνι Μιλάνο 79-75

Μετά τις συνεχόμενες ήττες από Ερυθρό Αστέρα και Ολυμπιακό, η Φενέρμπαχτσε βρέθηκε σε δύσκολη θέση αγωνιστικά. Στο ματς της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, η τούρκικη ομάδα φάνηκε να μεταφέρει ξανά στο παρκέ την αρνητική της εικόνα.

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους αντέδρασε όπως ήθελε ο Λιθουανός, φτάνοντας στη νίκη με 79-75 και εδραιώνοντας την πρώτη θέση της στην κατάταξη.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας φιλοξένησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στη «Zalgirio Arena» για την 32η αγωνιστική της EuroLeague. Η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, όμως στο τέλος οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη με 87-85 με τις δύο εύστοχες βολές του Φρανσίσκο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ζαλγκίρις έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδό της στην πρώτη εξάδα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 18-14. Αντίθετα, η Ρεάλ είδε τη θέση της στην πρώτη τετράδα να δυσκολεύει, μένοντας στο 20-12 και χάνει έδαφος στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας.

Βιλλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-89

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στη Λυών, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να αποδράσει με τη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν, επικρατώντας με 85-89 για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Οντέντ Κάτας βελτίωσε το ρεκόρ της σε 15-16, ενώ οι Γάλλοι υποχώρησαν στο 8-24, παραμένοντας στην τελευταία θέση της διοργάνωσης.

