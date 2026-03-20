Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε μια ανάσα από μια ήττα που θα δυσκόλευε σημαντικά τόσο την προσπάθειά του για την εξάδα, όσο και την παρουσία του στην πρώτη δεκάδα. Παρ’ όλα αυτά, αντέδρασε με ψυχή και αποφασιστικότητα, καταφέρνοντας να ανατρέψει την κατάσταση και να επικρατήσει με 82-74 σε ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους 27-12.

Φενερμπαχτσέ – Αρμάνι Μιλάνο 79-75

Μετά τις συνεχόμενες ήττες από Ερυθρό Αστέρα και Ολυμπιακό, η Φενέρμπαχτσε βρέθηκε σε δύσκολη θέση αγωνιστικά. Στο ματς της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, η τούρκικη ομάδα φάνηκε να μεταφέρει ξανά στο παρκέ την αρνητική της εικόνα.

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους αντέδρασε όπως ήθελε ο Λιθουανός, φτάνοντας στη νίκη με 79-75 και εδραιώνοντας την πρώτη θέση της στην κατάταξη.