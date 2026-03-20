Η Άλκμααρ ήταν η μοναδική ομάδα που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη φάση των «16» του Conference League, συντρίβοντας τη Σπάρτα Πράγας με 4-0 και εξασφαλίζοντας με εμφατικό τρόπο την παρουσία της στα προημιτελικά.

Με κυριαρχική εμφάνιση και επιθετικό πλουραλισμό, μετέτρεψε τη ρεβάνς σε τυπική διαδικασία.

Η Ράγιο αγχώθηκε αλλά… χαμογέλασε και περιμένει την ΑΕΚ

Η Ράγιο Βαγιεκάνο κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Conference League, όπου θα βρει απέναντί της την ΑΕΚ στις 9 και 16 Απριλίου, παρά το γεγονός ότι έχασε 1-0 από τη Σαμσουνσπόρ στη Μαδρίτη.

Το υπέρ της 3-1 από το πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία αποδείχθηκε αρκετό για να εξασφαλίσει την πρόκριση, κρατώντας την ομάδα στους «8» της διοργάνωσης.

Στο ματς, ο Σερίφ Εντιαγέ άνοιξε το σκορ στο 65’, ενώ η Σαμσουνσπόρ είχε την ευκαιρία με τον Μουαντιλματζί στο 74’ για το 2-0, που θα έστελνε τον αγώνα στην παράταση.

Σώθηκε από το… πουθενά η Σαχτάρ

Στην Πολωνία, η Σαχτάρ Ντόνετσκ βρέθηκε μια ανάσα από τον αποκλεισμό απέναντι στη Λεχ Πόζναν, που κατάφερε να φέρει το ζευγάρι στα ίσα.

Ωστόσο, ένα αυτογκόλ αποδείχθηκε καθοριστικό, χαρίζοντας στους Ουκρανούς μια δραματική πρόκριση.

Έπαιξε με τη φωτιά, αλλά δεν κάηκε το Στρασβούργο

Στη Γαλλία, το Στρασβούργο βρέθηκε σε δύσκολη θέση απέναντι στη Ριέκα, η οποία προηγήθηκε και έβαλε πίεση.

Παρ’ όλα αυτά, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο δεύτερο μέρος, βρίσκοντας το γκολ που τους κράτησε «ζωντανούς» και τους έστειλε στα προημιτελικά.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Σαχτάρ – Άλκμααρ

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

Μάιντς – Στραβούργο

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Σαχτάρ ή Άλκμααρ Vs Κρίσταλ Πάλας ή Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγιεκάνο ή ΑΕΚ Vs Μάιντς ή Στρασβούργο

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία