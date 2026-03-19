Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ φαίνεται πιθανό να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, με την Premier League να προβάλλει ως ο πιθανότερος προορισμός του.

Παρά το γεγονός ότι ο Μπέλιγχαμ δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση τους τελευταίους μήνες, η αξία του παραμένει στα ύψη, με το κόστος της μεταγραφής να εκτιμάται στα 150 εκατομμύρια ευρώ – ποσό που θα αποτελούσε ρεκόρ για το αγγλικό πρωτάθλημα.

Τόσο η Τσέλσι όσο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνουν για ποιοτικές λύσεις στη μεσαία τους γραμμή, και ο Μπέλιγχαμ θεωρείται ο ιδανικός παίκτης για να προσφέρει έλεγχο, δημιουργικότητα και γκολ. Η προοπτική επιστροφής στην πατρίδα του φαίνεται να συγκινεί και τον ίδιο, με το όνομά του να συνδέεται σταθερά με αγγλικές ομάδες τα τελευταία χρόνια.

Η μεταγραφή του Άγγλου διεθνούς μέσου αποτελεί πλέον ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στην Ευρώπη, με τους συλλόγους της Premier League να ετοιμάζονται για μια κούρσα που μπορεί να κρίνει νέα μεταγραφικά ρεκόρ.