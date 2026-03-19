Ο Τάσος Μπακασέτας πήρε φανέλα βασικού στην ομάδα του Παναθηναϊκού και θα αγωνιστεί απέναντι στη Μπέτις, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει εκπλήξεις στις επιλογές του.

Ο Λαφόν θα υπερασπιστεί την εστία των Πράσινων, στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Κάτρης, στη μεσαία γραμμή οι Κυριακόπουλος, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Καλάμπρια και στην επίθεση οι Ταμπόρδα, Πελίστρι και Τετέι.

Η Μπέτις θα αγωνιστεί με τους: Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νατάν, Ροντρίγκεθ, Άντονι, Φορνάλς, Άμραμπατ, Εζαλζουλί, Ρουιμπάλ και Κούτσο.