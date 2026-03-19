Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Ερυθρό Αστέρα (20/3, 21:15) για την 32η αγωνιστική της Euroleague. O Κέντρικ Ναν επέστρεψε από επέστρεψε από τις ΗΠΑ, όπου έλειπε να ειδική άδεια για να βρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του και τίθεται ξανά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Μοναδικός απών για τους πράσινους ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Ο 20χρόνος φόργουορντ εξακολουθεί να έχει φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού.

Ο Τούρκος προπονητής θα έχει διαθέσιμους 15 παίκτες από τους οποίους θα βγει η 12αδα της αναμέτρησης.