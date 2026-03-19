Η πλειονότητα των αθλητριών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν επέστρεψαν στο Ιράν, έπειτα από πίεση και απειλές που αφορούσαν τις οικογένειές τους. Η κατάσταση είχε οξυνθεί μετά την κριτική της κρατικής τηλεόρασης κατά της ομάδας, η οποία είχε υιοθετήσει στάση διαμαρτυρίας και τις είχε χαρακτηρίσει «προδότριες» κατά του καθεστώτος στο Κύπελλο Ασίας, κινδυνεύοντας ακόμη και με θανατική ποινή.

Μετά από παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η Αυστραλία είχε συμφωνήσει να προσφέρει πολιτικό άσυλο στην εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες οι εξελίξεις άλλαξαν ξαφνικά.

Όπως έγινε γνωστό, η πλειονότητα των παικτριών απέσυρε το αίτημά της για άσυλο και θέλησε να επιστρέψει στην Τεχεράνη, μετά από απειλές που δέχτηκαν για πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος . Από τις πέντε αθλήτριες, ανάμεσά τους και η αρχηγός της ομάδας, επέλεξαν την επιστροφή, ενώ δύο προτίμησαν να παραμείνουν στην Αυστραλία.

Οι πέντε που επέστρεψαν συναντήθηκαν με την υπόλοιπη ομάδα στη Μαλαισία πριν αναχωρήσουν μαζί για την Τουρκία, απ’ όπου ολοκλήρωσαν το ταξίδι τους.