Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη και να χαράζει τη διαδρομή του ανάμεσα στους κορυφαίους της EuroLeague. Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακoύ απέναντι στη Μπασκόνια, ο φόργουορντ έφτασε ένα ακόμη εντυπωσιακό milestone, ξεπερνώντας τους 3.500 πόντους στη διοργάνωση.

Το ιστορικό καλάθι ήρθε νωρίς στο παιχνίδι, όταν εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την πάσα του Εβάν Φουρνιέ και σκόραρε με δίποντο, «κλειδώνοντας» μια θέση σε μια ιδιαίτερα κλειστή λίστα παικτών.

Η φετινή σεζόν βρίσκει τον Βεζένκοφ σε εξαιρετική κατάσταση, με μέσο όρο 19.5 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη των «ερυθρόλευκων». Και δεν έμεινε μόνο εκεί.

Με την παρουσία του στο πρώτο ημίχρονο, έφτασε τους 4.301 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), μπαίνοντας στην πρώτη δεκάδα όλων των εποχών και αφήνοντας πίσω του τον Κάιλ Χάινς.