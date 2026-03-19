Η FIFA έχοντας επιβάλει ποινή τριών μεταγραφικών περιόδων στον Πανσερραϊκό, μετά από προσφυγή πρώην ξένου ποδοσφαιριστή της ομάδας, ο οποίος δικαιώθηκε. Η προσφυγή αφορούσε αποχώρηση του παίκτη τον χειμώνα, με αποτέλεσμα η Παγκόσμια Ομοσπονδία να επιβάλει το ban.

Ωστόσο, η διοίκηση των «λιονταριών» αντέδρασε άμεσα και τακτοποίησε το ζήτημα, ενημερώνοντας σχετικά και τη FIFA για την επίλυση της διαφοράς.

Με την εξέλιξη αυτή, η απαγόρευση μεταγραφών πρόκειται να αρθεί άμεσα, γεγονός που σημαίνει πως ο Πανσερραϊκός θα μπορεί να κινηθεί χωρίς περιορισμούς στο επερχόμενο μεταγραφικό παζάρι. Η ομάδα αποφεύγει έτσι τυχόν επιπλοκές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγωνιστική της κατάσταση και τις κινήσεις ενίσχυσης της στο άμεσο μέλλον.