Ο νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στη «Mundo Deportivo» και μεταξύ άλλων, κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο σύμπραξης με το NBA Europe στο μέλλον.

O Μπουένο τόνισε ότι το ιδανικότερο σενάριο θα ήταν η δημιουργία μίας κοινής διοργάνωσης, καθώς αν μελλοντικά διεξάγονται ξεχωριστά η Euroleague και το NBA Europe, αυτό θα έχει αντίκτυπο στην αγορά και δεν θα σύμφερε καμία από τις δύο πλευρές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπουένο

Για το αν το ενδεχόμενο επιτυχίας του NBA Europe θα σημάνει το τέλος της Euroleague: «Όπως γνωρίζετε, έχω άριστες σχέσεις με το NBA και αρκετά από τα στελέχη του, συμπεριλαμβανομένων των Άνταμ Σίλβερ και Μαρκ Τέιτουμ. Έχουν ανοίξει ένα “δωμάτιο δεδομένων”, ένα σύνολο εγγράφων όπου παρουσιάζουν το έργο στα αρμόδια μέρη.

Αυτό θα ολοκληρωθεί στις 26 ή 27, μετά την οποία θα παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στο διοικητικό τους συμβούλιο. Προς το παρόν, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να παρατηρήσουμε την αντίδραση της αγοράς στις προθέσεις τους και την αξία του έργου τους.

Έχουμε συμφωνήσει με το NBA να περιμένουμε και, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να συναντηθούμε. Γιατί, όπως έχουν δηλώσει οι ίδιοι, θα χαρούν να το συζητήσουν αυτό με την Euroleague για να βρουν κοινό έδαφος και να καταλήξουν σε συμφωνία».

Σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί πρακτικά: «Υπάρχουν δύο σενάρια. Το NBA συγκεντρώνει τα χρήματα και στοχεύει σε 5 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως λένε ή όπως αναφέρθηκε στον Τύπο. Λοιπόν, αυτά θα ήταν πολύ καλά νέα για το μπάσκετ. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είχε ποτέ 5 δισεκατομμύρια δολάρια για να επενδύσει στο οικοσύστημά του. Οπότε θα έπρεπε να καθίσουμε μαζί τους και να τους πούμε: “Πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία μαζί”; Και πρέπει να είμαστε σε καλή θέση για να έχουμε έναν σωστό διάλογο, ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε μαζί. Νομίζω ότι γνωρίζουν επίσης ότι είναι πιο εύκολο να το κάνουμε μαζί. Ένα από τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει το μπάσκετ είναι ότι δεν έχει αποφέρει κέρδη και γι’ αυτό το NBA βλέπει μια ευκαιρία να το κάνει.

Το είδα αυτό όταν ήμουν στο NBA, όλα έχουν γίνει πολύ κατακερματισμένα. Όταν κατακερματίζεις την αγορά, αραιώνεις την αξία, και τότε είναι πολύ πιο δύσκολο να αποφέρεις κέρδη από τους οπαδούς επειδή είναι διχασμένοι, δεν βρίσκονται σε ένα μέρος. Είναι πιο δύσκολο να αποφέρεις κέρδη από συμφωνίες χορηγιών, να αποφέρεις κέρδη από τηλεοπτικές συμφωνίες επειδή όλα είναι τόσο κατακερματισμένα.

Αν το NBA έρθει και κάνει πράγματα μόνο του λοιπόν, πιστεύουμε από αυτή την πλευρά του τραπεζιού ότι θα κατακερματίσει ακόμη περισσότερο την αγορά και θα διαιρέσει περαιτέρω την αξία. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι αν μπορούμε να εργαστούμε σε ένα ενωμένο οικοσύστημα, θα γίνει πιο κερδοφόρο.

Γι’ αυτό εργαζόμαστε. Και αν το NBA δεν έρθει επειδή στο τέλος δεν συγκεντρώσει το κεφάλαιο που ήθελαν και αποφασίσουν να κάνουν μια παύση, να περιμένουν λίγο ακόμα, όπως και να ‘χει… λοιπόν, ως Εuroleague πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο, το οποίο παρουσιάσαμε πριν από μιάμιση ή δύο εβδομάδες, ένα τριετές σχέδιο».

Για το ποιο σενάριο θεωρεί πιο εφικτό: «Αν συγκεντρώσουν τα χρήματα, το πιο λογικό θα ήταν μία κοινή διοργάνωση. Η διεξαγωγή δύο διοργανώσεων υψηλού επιπέδου θα χώριζε την αγορά και θα μείωνε το μέσο επίπεδο. Δεν θα βοηθούσε κανέναν. Το καλύτερο είναι να το κάνουμε από κοινού, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές».