Τα ξημερώματα της Πέμπης στο NBA, οι Λος Άντζελες Λέικερς πέρασαν από το Χιούστον για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες,  καθώς επικράτησαν των Ρόκετς με 124-116. Ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, προσθέτοντας ακόμη ένα επίτευγμα στην λαμπρή καριέρα του.

Ο «θρύλος» του NBA πέτυχε 30 πόντους και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του που το καταφέρνει, σουτάροντας με πάνω απο 90% στα σουτ εντός πεδίας, ενώ έχει κλείσει τα 41 χρόνια. Πιο συγεκριμένα, ο Τζέιμς είχε 13/14 εύστοχα σουτ που μεταφράζεται στο αδιανόητο 93%.

Τα χρόνια μπορεί να περνάνε, αλλά ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να παίζει σαν το παλιό καλό κρασί.

