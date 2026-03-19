Τα ξημερώματα της Πέμπης στο NBA, οι Λος Άντζελες Λέικερς πέρασαν από το Χιούστον για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες, καθώς επικράτησαν των Ρόκετς με 124-116. Ο Λεμπρόν Τζέιμς ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, προσθέτοντας ακόμη ένα επίτευγμα στην λαμπρή καριέρα του.

Ο «θρύλος» του NBA πέτυχε 30 πόντους και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του που το καταφέρνει, σουτάροντας με πάνω απο 90% στα σουτ εντός πεδίας, ενώ έχει κλείσει τα 41 χρόνια. Πιο συγεκριμένα, ο Τζέιμς είχε 13/14 εύστοχα σουτ που μεταφράζεται στο αδιανόητο 93%.

LEBRON DROPPED 30 ON NEAR-PERFECT SHOOTING IN TONIGHT’S WIN! 👑 30 PTS (13-14 FGM) 👑 5 REB He’s the first player in NBA history to record 30+ PTS on 90%+ FG% in a regular season game AFTER TURNING 41 YEARS OLD 🤯 pic.twitter.com/Yq7dHxxusy — NBA (@NBA) March 19, 2026

Τα χρόνια μπορεί να περνάνε, αλλά ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να παίζει σαν το παλιό καλό κρασί.