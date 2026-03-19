Η ΑΕΚ έπαιξε με τη φωτιά, είχε κάκιστη εμφάνιση, ηττήθηκε με 0-2 από την Τσέλιε αλλά πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Conference League.

O τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, εμφανίστηκε αρκετά νευριασμένος στις δηλώσεις του και απολογήθηκε στους φιλάθλους της Ένωσης.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Για το ματς: “Το πρώτο ημίχρονο ήταν καταστροφή, είχαμε μεν συνθήκες, αλλά δεν πήγαμε για το παιχνίδι. Αυτοί κατέβηκαν τρεις φορές, έβαλαν δύο γκολ και είχαν ένα δοκάρι. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα.

Τους είπα στο ημίχρονο να τα δώσουν όλα. Ευτυχώς είχαμε καλό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, αλλά εντάξει. Είμαι θυμωμένος, ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και συγγνώμη που δεν του δώσαμε κάτι με αποτέλεσμα ή με την εμφάνισή μας, δεν τους σεβαστήκαμε αρκετά. Προκριθήκαμε στους οκτώ και αυτό είναι πολύ καλό”.

Για την πρόκριση της ΑΕΚ στα προημιτελικά μετά από 28 χρόνια: “Είμαι χαρούμενος, αλλά δεν είμαι σε καλή διάθεση, εξαιτίας του παιχνιδιού. Είμαι χαρούμενος για τη σεζόν μέχρι στιγμής. Είμαστε στα προημιτελικά, είμαστε στην κορυφή μαζί με άλλες δύο ομάδες στο πρωτάθλημα.

Έχουμε παιχνίδι με την Κηφισιά, θα πιέσουμε στο μέγιστο για να πάρουμε το τρίποντο. Πρέπει να παλέψουμε σαν τρελοί με την Κηφισιά για να πάρουμε το τρίποντο.

Η ομάδα μας δεν είναι ομάδα που κερδίζει έχοντας υπεροψία. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε τα πόδια μας στο έδαφος. Δεν κερδίσαμε τίποτα ακόμη, χρειάζεται δουλειά”.