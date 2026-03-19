Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπασκόνια (19/3, 21:15, NovaSportsPrime) στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας ενόψει play-offs.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη μεγάλη εντός έδρας νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με 104-87 που τους ανέβασε σε ρεκόρ 21-11 και τους εδραίωσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Στα αγωνιστικά, οι Μόρις, Τζόσεφ και Τζόουνς τίθονται ξανά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε. Ενώ μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική 12αδα.

«Η Μπασκόνια είναι μια ομάδα που παίζει με μεγάλη ταχύτητα. Με τους τραυματισμούς είχε μια πτώση στην απόδοσή της. Με βάση τη φιλοσοφία του προπονητή της θέλει να παίζει σε μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει να κάνουμε καλές επιλογές στην επίθεση. Δεν θεωρούμε κανένα παιχνίδι εύκολο. Αυτό είπα και στους παίκτες. Αυτό που σου δίνει καλή πορεία στην EuroLeague είναι η σταθερότητα. Να ξεχάσουμε τη χθεσινή εμφάνιση και να παίξουμε καλά αύριο. Ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι η νίκη είναι προδιαγεγραμμένη, αλλά δεν είναι έτσι», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Η Μπασκόνια από τη δική της πλευρά βρίσκεται στο 9-22 και δεν κυνηγάει κάτι στη φετινή Euroleague. Ο Πάολο Γκαλμιάτι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντιόπ, Χάουαρντ, Γιοκσίμοβιτς, Κούρουκς και Σεντεκέρσκις, ενώ αμφίβολος είναι ο Λουβαβού-Καμπαρό.