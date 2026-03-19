Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταζ, δήλωσε ότι η χώρα του προτίθεται να μποϊκοτάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να αγωνιστεί σε παιχνίδι ομίλου στις ΗΠΑ, όμως η πολιτική ένταση και η αμοιβαία επιθυμία αποφυγής προκλήσεων δημιουργούν αβεβαιότητα.

Ο Ταζ ξεκαθάρισε: «Θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι το τουρνουά».

Η ιρανική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε συζητήσεις με τη FIFA για ενδεχόμενη μεταφορά των αγώνων από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, αν και η FIFA ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα παραμένει αμετάβλητο.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλάουντια Σέινμπαουμ, επιβεβαίωσε ότι η χώρα της είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τα ματς πρώτου γύρου του Ιράν, αν απαιτηθεί, λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άντζελες, ενώ την Αίγυπτο στο Σιάτλ. Υπάρχει επίσης πιθανότητα αναμέτρησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη φάση των «32» στο Ντάλας.