Η χρήση του VAR συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με ομάδες και προπονητές να εκφράζουν συχνά παράπονα για ασυνέπεια στις αποφάσεις. Οι διαφορετικές ερμηνείες παρόμοιων φάσεων από πρωτάθλημα σε πρωτάθλημα έχουν δημιουργήσει ένα θολό τοπίο γύρω από την εφαρμογή της τεχνολογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η UEFA προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία, σχεδιάζοντας συνάντηση με εκπροσώπους από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα — Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga και Ligue 1 — αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.

Στόχος της σύσκεψης είναι να τεθούν κοινές βάσεις για τον τρόπο χρήσης του VAR, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ομοιομορφία στις αποφάσεις. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επιδιώκει να επαναφέρει τη φιλοσοφία της τεχνολογίας στην αρχική της μορφή: παρέμβαση μόνο σε ξεκάθαρα και προφανή λάθη, χωρίς υπερβολική επιρροή στη ροή του παιχνιδιού.

Ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά τον περασμένο μήνα: «Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει οδηγηθεί προς αυτή την κατεύθυνση των παρεμβάσεων του VAR σε κάθε λεπτομέρεια.

Πιστεύω ότι ξεχάσαμε τον λόγο για τον οποίο εισήχθη το VAR. Στις αντικειμενικές αποφάσεις είναι φανταστικό. Για ερμηνείες, η υποκειμενική αξιολόγηση είναι πιο δύσκολη. Γι’ αυτό αρχίσαμε να μιλάμε για ξεκάθαρα και προφανή λάθη».