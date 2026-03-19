Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη ρεβάνς με την Ρεάλ Μπέτις στη Σεβίλλη, η UEFA επέλεξε να σταθεί στην εντυπωσιακή ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού, αποθεώνοντας το αήττητο σερί που «τρέχει» τη φετινή σεζόν.

Οι «πράσινοι», μετά τη νίκη με 1-0 στο ΟΑΚΑ, ταξίδεψαν στην Ισπανία με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του UEFA Europa League, έχοντας ως μεγάλο «όπλο» τη σταθερότητα και τη συνέπεια που έχουν δείξει στα τελευταία ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.

Από τη στιγμή που γνώρισαν την ήττα από τη Φέγενορντ, το «τριφύλλι» μετράει οκτώ διαδοχικά ματς χωρίς ήττα, με απολογισμό τρεις νίκες και πέντε ισοπαλίες — μία εκ των οποίων μετατράπηκε σε πρόκριση μέσω πέναλτι απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα σε μια σειρά απαιτητικών αγώνων, αποσπώντας ισοπαλίες απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους, όπως η Φερεντσβάτος και η Ρόμα, ενώ ξεχώρισε και η μεγάλη πρόκριση επί της Πλζεν, με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τεττέη.

Το πιο πρόσφατο «βήμα» ήρθε και πάλι στο ΟΑΚΑ, με τη νίκη απέναντι στη Μπέτις, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Βισέντε Ταμπόρδα, που κράτησε ζωντανό το όνειρο της ευρωπαϊκής πρόκρισης.