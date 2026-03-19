Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε η Αστυνομία το μεσημέρι της Πέμπτης σε σύνδεσμο οπαδών του Άρη, στην περιοχή του Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει το GRTimes. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), ενώ υπάρχει και παρέμβαση Εισαγγελέα για έρευνα εντός του κτιρίου.

Πρόκειται για τον σύνδεσμο των οργανωμένων οπαδών του Άρη, ο οποίος βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παπαδόπουλου με Αλκμήνης, πίσω από τη θύρα 3, στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Όλα αυτά, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη στην περιοχή της Καλαμαριάς. Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενος για την υπόθεση είναι ένας 23χρονος οπαδός του Άρη ο οποίος κρίθηκε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, μετά την σύλληψη και την απολογία του στην πρώτη τακτική ανακρίτρια.