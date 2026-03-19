Ο Ολυμπιακός συνέχισε νικηφόρα στο ΣΕΦ, πετυχαίνοντας δεύτερη διαδοχική νίκη μέσα στην ίδια εβδομάδα. Μετά τη Φενέρμπαχτσε επικράτησε και της Μπασκόνια με 90-80, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Euroleague και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από το να κλειδώσει και μαθηματικά το πλεονέκτημα έδρας.

Η Μπαρτσελόνα παρά τα προβλήματα και την αβεβαιότητα που την περιβάλλουν, πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη στη Roig Arena απέναντι στη Βαλένθια με 62-66, κάνοντας σημαντικό βήμα για την είσοδο στα πλέι οφ. Με αυτή την νίκη ανέβηκε στο 18-14, ενώ η Βαλένθια υποχώρησε στο 20-12.

Μπάγερν – Ντουμπάι 74-87

Η Ντουμπάι άφησε πίσω της την ήττα από την Παρτίζαν, αντιδρώντας δυναμικά με μια επιβλητική εμφάνιση στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν με τελικό σκορ 87-74.

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς πήρε τον έλεγχο μετά το πρώτο δεκάλεπτο και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος χωρίς να απειληθεί.

Με αυτό το αποτέλεσμα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 17-15, ενώ οι Βαυαροί έπεσαν στο 13-19 και ουσιαστικά απομακρύνθηκαν από τη μάχη για την πρώτη δεκάδα.

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, μετατρέποντας το παιχνίδι σε… μονόλογο. Οι Ισραηλινοί επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και χωρίς να δεχθούν ιδιαίτερη πίεση έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση.

Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98

Η Μονακό συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από την κρίση που τη συνοδεύει, με τα προβλήματα –κυρίως οικονομικά– να επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία της.

Ωστόσο οι Μονεγάσκοι δείχνουν να παραμένουν «ζωντανοί» αγωνιστικά. Στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague, η ομάδα του Πριγκιπάτου πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Αναντολού Εφές, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή ανατροπή στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου και επικρατώντας με 98-93.

Παρί – Παρτίζαν 81-90

Η Παρί φιλοξένησε την Παρτίζαν στην «Adidas Arena» για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, όμως οι Σέρβοι δεν πτοήθηκαν από τον γρήγορο ρυθμό των γηπεδούχων και κατάφεραν να φύγουν με σημαντική εκτός έδρας νίκη 90-81.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Παρτίζαν ισοφάρισε την Παρί στις 12 νίκες, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται πλέον την 16η θέση της κατάταξης, έχοντας ωστόσο χάσει ουσιαστικά οποιαδήποτε ελπίδα για πρόκριση.

Η βαθμολογία