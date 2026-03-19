Η Μάιντζ και η Φιορεντίνα εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του Conference League, έπειτα από απαιτητικές ρεβάνς που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.

Η γερμανική ομάδα επικράτησε με 2-0 της Σίγκμα Όλομουτς, «σφραγίζοντας» την πρόκριση μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στην Τσεχία. Από την άλλη, η Φιορεντίνα νίκησε με 2-1 τη Ράκοφ, επαναλαμβάνοντας το ίδιο σκορ που είχε φέρει και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία.

Ρακόφ – Φιορεντίνα 1-2 (2-4)

Στην αναμέτρηση της Πολωνίας, το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς σημαντικές ευκαιρίες. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η Ράκοφ άνοιξε το σκορ με χαμηλό διαγώνιο σουτ του Στρούτσκι. Η Φιορεντίνα αντέδρασε, αύξησε την πίεση και έφερε το ματς στα ίσα με τον Εντούρ στο 69ο λεπτό.

Στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 98’, οι «βιόλα» πέτυχαν το νικητήριο γκολ με τον Πόγκρασιτς.

Μάιντζ – Σίγμα Όλομουτς 2-0 (2-0)

Στη Γερμανία, η Μάιντζ είχε τον έλεγχο από νωρίς, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο. Η λύση ήρθε αμέσως μετά την ανάπαυλα, όταν ο Πος σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ με σουτ εκτός περιοχής.

Η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη για τους φιλοξενούμενους στο 77’, όταν ο Μπάραθ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Σιέμπ, έπειτα από ασίστ του Ντα Κόστα, διαμόρφωσε το τελικό 2-0, «κλειδώνοντας» την πρόκριση για τη Μάιντζ.