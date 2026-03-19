Ολοκληρώθηκε το παζλ των προημιτελικών του UEFA Champions League, με τις οκτώ ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκριση να ετοιμάζονται πλέον για τη μάχη της τετράδας.

Πολυβόλο η Λίβερπουλ μέσα στο Άνφιλντ που πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση

Η Λίβερπουλ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε με 4-0 της Γαλατασαράι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση με εμφατικό τρόπο μετά το 0-1 που δέχτηκε στην Κωνσταντινούπολη. Οι «κόκκινοι» κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης.

Το 1-0 ήρθε στο 25’ με τον Σομποσλάι, ενώ παρά τις πολλές ευκαιρίες και ένα χαμένο πέναλτι του Μοχάμεντ Σαλάχ, το σκορ έμεινε χαμηλά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η εικόνα άλλαξε άρδην.

Μέσα σε δύο λεπτά, στο 51’ και 53’, οι Εκιτικέ και Χράφενμπεργκ ανέβασαν τον δείκτη στο 3-0, «τελειώνοντας» ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Σαλάχ στο 62’, με τη Λίβερπουλ να στρέφει πλέον την προσοχή της στη «μάχη» με την Παρί Σεν Ζερμέν.

ΣΚΟΡΕΡ: 25’ Σομποσλάι , Εκιτικέ 51′, 53′ Χράφενμπεργκ, 62′ Σαλάχ

Οι Βαυαροί έδωσαν νέο σόου και πέταξαν στους 8 για την τιτανομαχία με την Ρεάλ

Η Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην Αταλάντα, επικρατώντας με 4-1 και σφραγίζοντας με εμφατικό τρόπο την πρόκριση. Οι Γερμανοί μπήκαν αποφασισμένοι από το ξεκίνημα και είχαν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα.

Το σκορ άνοιξε στο 25’ ο Χάρι Κέιν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Στο δεύτερο μέρος, οι Βαυαροί ανέβασαν ρυθμό και μέσα σε λίγα λεπτά «καθάρισαν» το παιχνίδι, με τον Κέιν να κάνει το 2-0 στο 54’, τον Καρλ να γράφει το 3-0 στο 56’ και τον Λουίς Ντίας να σημειώνει το 4-0 στο 70’.

Η Αταλάντα απλώς μείωσε στο 85’ με τον Σάμαρτζιτς για το τελικό 4-1, με την Μπάγερν να συνεχίζει ακάθεκτη και να ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

ΣΚΟΡΕΡ: 25’ (με πέναλτι), 52’ Κέιν, 56’ Καρλ, 70’ Λουίς Ντίας- 85’ Σάμαρτζιτς

Νίκη χωρίς αντίκρισμα για τους Λονδρέζους και πέρασμα για την Ατλέτικο στους «8»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορεί να ηττήθηκε με 3-2 από την Τότεναμ, ωστόσο το υπέρ της σκορ με 5-2 από το πρώτο παιχνίδι της χάρισε την πρόκριση. Οι Ισπανοί διαχειρίστηκαν σωστά το ματς και κράτησαν τον έλεγχο.

Η Τότεναμ προηγήθηκε στο 30’ με τον Κόλο Μουανί, όμως η απάντηση ήρθε άμεσα με τον Άλβαρες στο 47’. Οι Λονδρέζοι ξαναπήραν κεφάλι στο σκορ στο 52’ με τον Σίμονς, αλλά η Ατλέτικο ισοφάρισε εκ νέου στο 75’ με τον Χάντσκο.

Το τελικό 3-2 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Σίμονς (90+1’), χωρίς όμως να αλλάξει την εξέλιξη της πρόκρισης. Οι «ροχιμπλάνκος» συνεχίζουν στους «8», όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα σε ένα μεγάλο ισπανικό ντέρμπι.

ΣΚΟΡΕΡ: 30′ Κόλο Μουανί, 52΄, 90+1πεν. Σίμονς – 47′ Άλβαρεζ, 75′ Χάντσκο

