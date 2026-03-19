Το Toyota C-HR+ φέρει το DNA των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Toyota, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα του συστήματος κίνησης, τις επιδόσεις και τον δυναμικό σχεδιασμό με τη διαχρονική ποιότητα, ανθεκτικότητα και αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν τη μάρκα.

Περιλαμβάνει επιλογές αμιγώς ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης υψηλής ισχύος, με αυτονομία έως 607 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP), ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες χρήσης και οικονομικές δυνατότητες.

Προσφέρεται με προηγμένες λύσεις φόρτισης μπαταρίας, όπως ταχυφορτιστή DC ισχύος 150 kW, ενσωματωμένο φορτιστή AC (OBC) 22 kW και τεχνολογία που μεγιστοποιεί την αυτονομία και την ταχύτητα φόρτισης.

Επίσης, το Toyota C−HR+ προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, καθώς και με μετάδοση κίνησης στους εμπρός ή τους τέσσερις τροχούς.

Η μπαταρία 57,7 kWh (μικτή χωρητικότητα) προορίζεται αποκλειστικά για τις εκδόσεις με εμπρόσθια κίνηση (FWD). Αποδίδει ισχύ 167 DIN hp (123 kW) και προσφέρει αυτονομία έως 458 km, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Για τους πελάτες που επιθυμούν περισσότερη ισχύ και τη μεγαλύτερη αυτονομία από ένα Toyota C−HR+, η μπαταρία 77 kWh σε έκδοση FWD αποδίδει 224 DIN hp (165 kW) και προσφέρει αυτονομία έως 607 km — τη μεγαλύτερη στην οικογένεια αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Toyota. Για όσους αναζητούν σιγουριά και δυναμική οδήγηση σε όλες τις συνθήκες, το AWD μοντέλο 77 kWh αποδίδει 343 DIN hp, έχει επιτάχυνση 0–100 km/h σε 5,2 δευτερόλεπτα και προσφέρει αυτονομία έως 548 km.

Η Toyota προσφέρει δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 150 kW σε όλη τη γκάμα Toyota C−HR+. Η σταθερή υψηλή απόδοση διασφαλίζεται σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών — ιδίως σε χαμηλές — χάρη στα συστήματα διαχείρισης της μπαταρίας και στη λειτουργία pre-conditioning.

Για μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή φόρτιση, περιλαμβάνεται στάνταρ ενσωματωμένος φορτιστής AC 11 kW, ενώ οι υψηλές εκδόσεις εξοπλίζονται με μονάδα 22 kW, μειώνοντας περίπου στο μισό τον χρόνο επαναφόρτισης

Το Toyota C−HR+ αποδίδει τη μέγιστη ισχύ και αναδεικνύει όλες τις δυνατότητές του με το σύστημα τετρακίνησης (AWD). Η πλατφόρμα eTNGA επιτρέπει την προσθήκη ενός πίσω eAxle, δημιουργώντας μια διάταξη διπλού eAxle που προσφέρει γνήσιες δυνατότητες AWD. Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα πιο ισχυρά οχήματα της ευρωπαϊκής γκάμας της Toyota, εκτός της σειράς GR σπορ αυτοκινήτων, με συνδυασμένη ισχύ 343 DIN hp (252 kW) και επιτάχυνση 0–100 km/h σε 5,2 δευτερόλεπτα.

Θα προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις: Η έκδοση Style βασίζεται σε διάταξη εμπρόσθιας κίνησης με μπαταρία 57,7 kWh, και αποδίδει 167 DIN hp (123 kW). Διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW, καθίσματα από μερικώς συνθετικό δέρμα και ζάντες 18 ιντσών.

Η έκδοση Style+ προσφέρεται με κίνηση στους εμπρός τροχούς (FWD) και ζάντες 18 ιντσών, με μπαταρία 77 kWh. Η προσθιοκίνητη εκδοχή αποδίδει 224 DIN hp (165 kW), ενώ στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και φιμέ τζάμια.

Η έκδοση Lounge προσφέρει περισσότερα χαρακτηριστικά άνεσης και τεχνολογίας. Προσφέρεται αποκλειστικά με τετρακίνηση, διαθέτει μπαταρία 77 kWh, αποδίδει 343 DIN hp (252 kW), επιταχύνει 0–100 km/h σε 5,2 δευτερόλεπτα και έχει ικανότητα ρυμούλκησης 1.500 kg.