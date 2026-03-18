Υπάρχουν βραδιές που δεν μοιάζουν με τις άλλες. Που κουβαλούν μια σιωπηλή υπόσχεση πως κάτι σημαντικό μπορεί να συμβεί. Μια τέτοια βραδιά περιμένει τον Παναθηναϊκό στη Σεβίλλη, απέναντι στη Μπέτις, με φόντο τα προημιτελικά του Europa League. Τούτη τη νυχτιά περίμεναν τα τελευταία δεκαέξι χρόνια οι φίλαθλοι της ομάδας, ο οργανισμός του «τριφυλλιού», το ευρωπαϊκό DNΑ του συλλόγου που… σιγόβραζε σε ένα χρονοντούλαπο.

Και πέρυσι ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στην παρουσία του σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μάλιστα με νίκη στο πρώτο ματς, ωστόσο εφέτος είναι διαφορετική η κατάσταση. Και γι’ αυτό υπεύθυνος είναι ο Ράφα Μπενίτεθ που δίνει το δικαίωμα στον κόσμο για όνειρα τρελά!

Η αποστολή δεν είναι εύκολη. Το αντίθετο. Είναι από εκείνες που δοκιμάζουν χαρακτήρες και αποκαλύπτουν προσωπικότητες. Όμως, ακριβώς σε αυτές τις στιγμές γεννιούνται οι μεγάλες ιστορίες. Και ο Παναθηναϊκός δεν ταξίδεψε στην Ισπανία για τη συμμετοχή, αλλά για τη διεκδίκηση του εισιτηρίου της πρόκρισης.

Το παιχνίδι θα κριθεί στη συγκέντρωση, στην υπομονή, ενδεχομένως και στην… αυταπάρνηση. Γιατί η Μπέτις θα μπει στο γήπεδο με το… μαχαίρι στα δόντια και η πίεση που θα ασκήσει στο «τριφύλλι» θα είναι μεγάλη. Αλλά και η πίεση που θα δεχθεί από το κοινό της θα είναι εξίσου σημαντική, εφόσον της… στραβώσει το παιχνίδι.

Και αυτό θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός στο «Καρτούχα». Να κάνει… ζόρικη τη βραδιά στους Σεβιγιάνους. Να τους αγχώσει, να τους στρεσάρει, να τους «χαλάσει» το μυαλό. Να φέρει το ματς στα δικά του μέτρα, όπως έκανε μια εβδομάδα νωρίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Αν οι «πράσινοι» καταφέρουν να διατηρήσουν καθαρό μυαλό, ακολουθήσουν πιστά το πλάνο Μπενίτεθ και αποφύγουν τα ατομικά λάθη, τότε η πρόκριση δεν θα είναι απλώς ένα σενάριο, αλλά μια πραγματική πιθανότητα. Και τότε, η Σεβίλλη δεν θα είναι απλώς ένας σταθμός, αλλά το σημείο εκκίνησης για κάτι ακόμη μεγαλύτερο.