Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανατρέψει την ήττα του πρώτου αγώνα από τη Βαλεφόλια και υπέκυψε στο ιταλικό σύνολο με 3-0 σετ στο «Μ. Λιούγκας» της Γλυφάδας, με την ομάδα της Βαλεφόλια να κατακτά το CEV Challenge Cup. Οι «πράσινες» χρειάζονταν νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ για να κατακτήσουν τον τίτλο απευθείας, ή με 3-2 για να οδηγηθεί η πρόκριση σε «χρυσό» σετ, αλλά η Βαλεφόλια πέτυχε τη νίκη μέσα σε 100 λεπτά αγώνα, δείχνοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με προβάδισμα των Ιταλών (1-4), αλλά ο Παναθηναϊκός μείωσε τη διαφορά και έφτασε κοντά με 11-13. Η Βαλεφόλια όμως διατήρησε την υπεροχή και έκλεισε το σετ με 25-20. Στο δεύτερο σετ, οι «πράσινες» προηγήθηκαν 8-2 χάρη σε μπλοκ και άσους, όμως οι Ιταλίδες αντέδρασαν, ισοφάρισαν και τελικά πήραν το σετ 27-25, σημειώνοντας το 0-2 στα σετ.

Παρά την προσπάθεια και την ασταμάτητη στήριξη των οπαδών, οι παίκτριες του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην κατάκτηση του Challenge Cup, ολοκληρώνοντας όμως μια σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 25-27, 16-25)