Η ιταλική εταιρεία Maeg Costruzioni SpA θα συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίησή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, αναλαμβάνοντας το τμήμα της κατασκευής του στεγάστρου.

Η εταιρεία, με έδρα τη Βατσόλα της Ιταλίας και εξειδίκευση στον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών, υπέγραψε συμβόλαιο ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση των μεταλλικών στοιχείων της οροφής του νέου σταδίου.

Στις μονάδες παραγωγής της στο Βένετο και το Φριούλι, η Maeg θα επεξεργαστεί συνολικά 3.100 τόνους χάλυβα για τις ανάγκες του έργου στην Αθήνα, κατασκευάζοντας όλα τα επιμέρους στοιχεία των δοκών. Τα εξαρτήματα θα συναρμολογηθούν αρχικά στο εργοστάσιο για δοκιμαστικούς ελέγχους, πριν αποσυναρμολογηθούν εκ νέου και μεταφερθούν στο εργοτάξιο.

Εκεί, θα τοποθετηθούν σταδιακά στη θέση τους, ανυψούμενα σε επιμέρους τμήματα και στηριζόμενα προσωρινά σε πύργους ύψους περίπου 50 μέτρων, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες συγκολλήσεις.

Στη μεγάλη πλευρά του γηπέδου θα εγκατασταθούν δύο κύριες δοκοί δικτυώματος, μήκους 160 μέτρων, ύψους 10 μέτρων και βάρους 400 τόνων η καθεμία. Αντίστοιχα, στη μικρή πλευρά προβλέπεται η τοποθέτηση δύο δοκών μήκους 110 μέτρων, ύψους 8 μέτρων και βάρους 300 τόνων η καθεμία.

Παράλληλα, δευτερεύουσες δοκοί θα αναλάβουν τη στήριξη των πάνελ της οροφής. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση των εργασιών από τη Maeg αναμένεται έως τα επόμενα Χριστούγεννα.